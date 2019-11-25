HABER

Suriye’de on birinci Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de on birinci Rus-Türk devriyesinin yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’de on birinci Rus-Türk devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de on birinci Rus-Türk devriyesinin yapıldığını duyurdu. Soçi Anlaşması’na dikkat çeken Bakanlık, "Suriye krizi ile ilgili sıradaki adım atıldı" ifadesini kullandı. Devriyenin sabah saatlerinde başladığı ve yakından takip edildiği aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "25 Kasım saat 10.00’dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kamışlı yerleşiminin birkaç kilometre kuzeydoğusundaki sınır bölgesinde on birinci devriyesini gerçekleştirdi" denildi.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
MSB:"Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen 11’inci kara devriyesi tamamlandı"MSB:"Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen 11’inci kara devriyesi tamamlandı"
(Özel) Alırken mutlaka koklayarak alın(Özel) Alırken mutlaka koklayarak alın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.