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Suriye'de peş peşe patlamalar (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 22:43 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

SURİYE, (DHA)- SURİYE'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.
Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğunu ve İsrail tarafından yapıldığı yönünde iddiada bulundu. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

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