SURİYE'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR

SURİYE'nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde gece saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğunu ve İsrail tarafından yapıldığı yönünde iddiada bulundu. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

REJİME AİT 12 NOKTADA PATLAMA

İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus'ta 2, Lazkiye'de 4, Banyas'ta 4 ve Hama'daki 47'nci Alay'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Patlamaya ait olduğu iddiasıyla soyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber: SURİYE, (DHA)

