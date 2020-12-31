HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü

Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü

31.12.2020 05:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suriye'de pusuya düşürülen otobüstlerdeki en az 28 kişi öldürüldü

Suriye'nin doğusunda bir otobüse düzenlenen saldırıda hepsi asker olduğu belirtilen en az 28 kişi öldürüldü. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin doğusunda bir otobüse düzenlenen saldırıda hepsi asker olduğu belirtilen en az 28 kişi öldürüldü.

Suriye resmi medyası, otobüsün Deyr ez Zor'da hedef alındığını ve "vatandaşların" öldürüldüğünü duyurdu.

Ancak diğer kaynaklar otobüste askerlerin bulunduğunu ve ölü sayısının daha fazla olduğunu duyurdu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) , saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini ve 37 askerin öldürüldüğünü açıkladı.

SOHR farklı kaynaklara dayandırarak, "IŞİD üyelerinin iyi planlanmış pususunda, rejim yanlısı milisleri ve askerleri taşıyan üç otobüsün hedef alındığını belirtti.

Reuters'ın bahsettiği diğer kaynaklarsa, otobüslerde Suriye Ordusu askerlerinin bulunduğunu bildirdi.

IŞİD militanları ve Suriye Ordusu güçleri, sık sık antik Palmira kenti yakınındaki bölgede çatışıyor.

IŞİD 2014 yılında bir noktada Suriye'nin batısından, Irak'ın doğusuna uzanan 88 bin kilometrekarelik bir alanda hükmediyordu.

Beş yıl süren çatışmaların ardından, ABD ve müttefikleri, tüm bu yerleri IŞİD'in elinden aldı.

IŞİD elindeki toprakları kaybetmiş olsa da, Suriye'nin bazı kesimlerinde hala varlığını sürdürüyor ve IŞİD hücreleri saldırı düzenlemeye devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacakDSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak
KPSS puanına göre memur alan kurumların listesi!KPSS puanına göre memur alan kurumların listesi!

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'e yapılan saldırıda bir şüpheli yakalandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'e yapılan saldırıda bir şüpheli yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Suriye’de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye’de otobüse saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

DSÖ: Herkesi koronavirüse karşı aşılamak zaman alacak

İngiltere'de Nisan'dan beri ilk kez koronavirüs kaynaklı ölümler 980'i geçti

Korkunç tablo! Nisan'dan beri en yüksek ölüm sayısı

Biden'dan Harris gafı! Eleştirilerin odağı oldu

Biden'dan Harris gafı! Eleştirilerin odağı oldu

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

ABD'den Ortadoğu'ya bombardıman uçağı çıkarması

İngiltere'de AstraZeneca aşıları 4 Ocak'tan itibaren yapılabilecek

İngiltere'de AstraZeneca aşıları 4 Ocak'tan itibaren yapılabilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.