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Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

Japonya tarafından, 3 yıl önce Suriye'de kaçırılan gazeteci Jumpei Yasuda'ya benzeyen bir kişinin serbest bırakıldığı duyuruldu

Japonya, 3 yıl önce Suriye'de rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, Katarlı yetkililerden alınan bilgiye göre 3 yıl önce Suriye'de terör örgütü El Kaide tarafından rehin alınan gazeteci Jumpei Yasuda'ya benzeyen bir kişinin serbest bırakıldığını ve bu kişinin Türkiye'de Antakya'da bir göçmen bürosunda olduğunu açıkladı.

Serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu teyit etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Suga, eldeki bilgilere göre kişinin büyük ihtimalle Yasuda olduğuna inandıklarını ifade etti.

Suga, gazetecinin eşine de bilgi verildiğini aktardı.

El Kaide, Japon gazeteciyi serbest bırakmak için 10 milyon dolar fidye istemiş ve Japonya bu teklifi reddetmişti.

44 yaşındaki Yasuda, 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye giriş yapmış ve El Kaide tarafından rehin alınmıştı.

- Hatay Valiliğinin açıklaması

Öte yandan, Hatay Valiliğince akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde Suriye'den Türkiye'ye getirildiği bildirilmiş, kişinin üzerinde tanıtma kartı bulunmadığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda/Jumpei Yamamoto olup olmadığını tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
El Kaide Japonya Jumpei Yasuda Suriye

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