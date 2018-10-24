HABER

Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci serbest bırakıldı

24.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Japonya üç yıldır Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakılarak Türkiye'ye götürüldüğünü teyit etti.

Yasuda'nın serbest kalması sürecinde Katar ve Türkiye'nin rol oynadığı iddia ediliyor.Üç yıl önce Suriye'de kaçırılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarıldığı teyit edildi. Japonya, Suriye'de serbest bırakılarak Türkiye'ye götürülen kişinin gazeteci Yasuda olduğunu açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kimlik tespitinin yapıldığını ve söz konusu kişinin gazeteci Yasuda olduğu bilgisini verdi. Bakan, Türkiye'nin güneyindeki bir göçmen bürosunda olan gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

44 yaşındaki gazeteci, 2015 yılının Haziran ayında Türkiye üzerinden giriş yaptığı Suriye'nin kuzeyinde kaçırılmıştı. Serbest çalışan gazetecinin El Nusra bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmış olduğu sanılıyor. Geçen yaz Yasuda'nın ve İtalyan gazeteci Alessandro Sandrini'nin kurtarılmaları için çağrıda bulundukları videolar yayınlanmıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Japon gazetecinin serbest bırakılmasında Katar ve Türkiye'nin rol oynadığını ve gazetecinin serbest kalması için fidye ödenmiş olabileceğini açıkladı. Gazeteciyi kaçıranların, "Suriyeli olmayan ve Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen bir başka örgüte" verildiği ve en son İdlib yakınlarında tutulduğu belirtildi.

Çarşamba sabah saatlerinde Yasuda olduğu tahmin edilen bir kişinin kurtarıldığı bildirilmişti. Japonya hükümet sözcüsü Katar'ın, Yasuda'nın Türkiye'ye getirildiği bilgisini kendilerine aktardığını ve bilginin doğruluğunu teyit etmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de "gelen haberler üzerine rahatladığını” ve "hükümetin serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu bir an önce teyit etmesini umduğunu” söylemişti.

dpa,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Clintonlar'ın evinde bomba alarmıClintonlar'ın evinde bomba alarmı
NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İlginizi Çekebilir

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

İran'dan kriz yaratacak açıklama: ABD'nin parmağı var!

ABD'den sonra İngiltere de yaptırım kararı aldı

ABD'den sonra İngiltere de yaptırım kararı aldı

Okyanusta çözülemeyen sır! Bu kareler milyonlarca kez görüntülendi

Okyanusta çözülemeyen sır! Bu kareler milyonlarca kez görüntülendi

'Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı

'Şimdi para yok, sonra gelin' diyen dükkan sahibini dinleyen soyguncular gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.