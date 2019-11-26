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Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

SURİYE’de rejim tarafından sık sık bombalanan İdlib'de, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan zeytinin hasadı sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de rejim tarafından sık sık bombalanan İdlib'de, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan zeytinin hasadı sürüyor. Çiftçiler bu yıl zeytinde verimin iyi ve kaliteli olduğunu, ancak hayat pahalılığı ve pazar bulamamaktan yakınarak yeteri kadar gelir elde edemediklerini söyledi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde çiftçiler, zaman zaman rejim tarafından yapılan hava bombardımanından fırsat buldukça, tek geçim kaynakları olan zeytinin hasadı için sabahın erken saatlerinde bahçelerine gidiyor. Çiftçiler, topladıkları zeytinlerin bir kısmını fabrikaya götürüp zeytinyağına dönüştürüyor.
Üretici Abdullah El Ahmad, bu yılki zeytinin verimli ve kaliteli olduğunu, ancak fiyatının çok düşük olduğunu, hatta pazar bulamadıklarını anlattı. Ağaçlardaki zeytinleri ailece veya bulabildikleri 5-10 kişinin yardımı ile topladıklarını anlatan Ahmad, "Zeytin iyi ama mazot ve işçilik dahil, yapılan masraflar karşısında elde etiğimiz zeytinden yeteri kadar gelir elde edemiyoruz. Zeytinyağını 19 litrelik tenekelerde 20- 25 dolardan satıyoruz. Genelde bölgede yaşayan insanların çoğunun zeytin bahçesi var. Zeytinleri fabrikada zeytinyağı haline getiriyoruz. Tenekesini eskiden 35-40 dolardan satarken, şimdi bu fiyatı bulamaz olduk, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.
FİYATLAR YETERSİZ
Zeytinin 3 yılda bir ürün verdiğini, bu yılki zeytinin kaliteli, ancak fiyatın yetersiz olduğunu, bölgede yaşanan bombardımanlardan olumsuz etkilendiklerini belirten Zekeriye Hişem ise, zeytinyağının tenekesi 45 dolardan 20 dolara kadar düştüğünü söyledi. Suriye zeytininin kaliteli olduğunu sözlerine ekleyen Hişem, "Zeytin ve zeytinyağı kaliteli. Ama bu yıl talep yok. Ürünü bahçede bırakmak istemiyoruz. Bu yıl tüccarlar almıyor. Geçen yıl tenekesini 45-50 dolardan sattığımız zeytin bu yıl 20 dolara kadar düştü. Geçen yıla baktığımızda, girdilerle birlikte zararımız büyük. Tüccarlar parasını 10-15 gün sonra vermek istiyor. Biz de pazar bulamıyoruz. Bölgemizde zeytin alanı çok. Ürün kaliteli olmasına rağmen masraflar nedeniyle kazancımız yok" diye konuştu.

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