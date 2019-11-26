Suriye'de rejim bombardımanı altında zeytin hasadı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de rejim tarafından sık sık bombalanan İdlib'de, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan zeytinin hasadı sürüyor. Çiftçiler bu yıl zeytinde verimin iyi ve kaliteli olduğunu, ancak hayat pahalılığı ve pazar bulamamaktan yakınarak yeteri kadar gelir elde edemediklerini söyledi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde çiftçiler, zaman zaman rejim tarafından yapılan hava bombardımanından fırsat buldukça, tek geçim kaynakları olan zeytinin hasadı için sabahın erken saatlerinde bahçelerine gidiyor. Çiftçiler, topladıkları zeytinlerin bir kısmını fabrikaya götürüp zeytinyağına dönüştürüyor.

Üretici Abdullah El Ahmad, bu yılki zeytinin verimli ve kaliteli olduğunu, ancak fiyatının çok düşük olduğunu, hatta pazar bulamadıklarını anlattı. Ağaçlardaki zeytinleri ailece veya bulabildikleri 5-10 kişinin yardımı ile topladıklarını anlatan Ahmad, "Zeytin iyi ama mazot ve işçilik dahil, yapılan masraflar karşısında elde etiğimiz zeytinden yeteri kadar gelir elde edemiyoruz. Zeytinyağını 19 litrelik tenekelerde 20- 25 dolardan satıyoruz. Genelde bölgede yaşayan insanların çoğunun zeytin bahçesi var. Zeytinleri fabrikada zeytinyağı haline getiriyoruz. Tenekesini eskiden 35-40 dolardan satarken, şimdi bu fiyatı bulamaz olduk, emeğimizin karşılığını alamıyoruz" dedi.