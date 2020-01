Suriye’de rejim güçlerinin yeni oyunu: "Sosyal medya’dan göçe zorlama"

Acımasız Suriye rejimi, zor kış şartlarında İdlib’deki sivilleri yok etmek için her yolu deniyor. Sosyal medya üzerinden rejime muhalifmiş ve İdlib’de yaşıyormuş gibi hesaplar açan rejim istihbarat birimlerinin, İdlib’de hayata tutunmaya çalışan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştığı belirlendi.

Acımasız Suriye rejimi, zor kış şartlarında büyük bir insanlık trajedisinin yaşandığı İdlib’de sivilleri yok etmek için her yolu deniyor. Rusya’nın da desteğiyle İdlib’i hem havadan hem karadan bombalayan, sivil yerleşim yerlerini vuran, okul, hastane, pazar yeri demeden her yeri yok etmeye çalışan rejim güçleri, sosyal medya üzerinden yeni yöntemler kullanarak bölgede yaşayanları göçe zorluyor.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden rejime muhalifmiş ve İdlib’de yaşıyormuş gibi hesaplar açan rejim istihbarat birimlerinin, İdlib’de yaşayan sivillere ulaşarak göçe zorlamaya çalıştıkları belirlendi. Sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışan bu hesapların, göç için Türkiye’ye doğru harekete geçilmesi gerektiği ve İdlib’i boşaltarak Suriye sınırlarının dışına çıkılması gerektiği yönünde birçok mesaj paylaştığı tespit edildi. Kaynaklar, rejimin insani kıyımının yanı sıra yeni bir göç dalgası ile hem İdlib’i boşaltmak istediği hem de Türkiye’yi hedef almaya çalıştığını değerlendiriyor.