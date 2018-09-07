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Suriye'de rejim karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki siviller, Esed rejimi ve müttefiklerinin kente operasyon hazırlıklarına karşı gösteri düzenledi - İdlibli Ebu Tahir Abid: - "Türkiye'den bugünkü zirvede (Tahran zirvesi) İdlib halkının haklarını savunmasını, halkı korumasını istiyoruz"

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi.

Gösteriye katılan siviller, Türkiye'nin bölge halkını koruması talebinde bulundu.

Rejim karşıtı protestolara İdlib'in merkezi, Cisr Suğur, Han Şeyhun, Eriha, Maaratmısrın, Marratinuman, Sarmada, Serakib, Dana ve Salkin ilçeleri ile Harim, Keferruma, Teftenaz, Kefrenbil, Ermenaz, Derkuş, Azmarin, Kefer Avit ve Hiş belde halklarının yanı sıra Halep'in kırsalındaki Azez, Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Terörist olan biz değiliz Esed rejimidir", "Özgürlük istiyoruz", "Türklerden başka dostumuz yok", "Biz devrime hala sadığız", "İdlib devriminin koruyucusudur", "Terörizmi reddediyoruz, biz özgürlük istiyoruz" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

Protestoya katılan İdlibli Ebu Tahir Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede barış istediklerini söyledi.

Tahir, "Türkiye'den bugünkü zirvede (Tahran zirvesinde) İdlib halkının haklarını savunması, halkı korumasını istiyoruz. Suriye halkının katili olan ve evlerinden eden Esed rejimini istemiyoruz." dedi.

İdlibli sivillerden Muhammed Selim de Türkiye'den kendilerini ve çocuklarını koruması için yardım istediklerini kaydetti.

Selim, "Türklerin mutlaka bölgeye girmesini ve bizi korumasını istiyoruz. Rejim bu bölgeye yönelik operasyon başlatırsa milyonlarca insan göç eder. Katliam yaşanacak. Burada milyonlarca sivil var." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Muhammed Cemal Ömer de İdlib halkının özgürlük talebinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Ömer, "Bugün İdlib'de yaşayan yerli ve zorunlu göçlerle gelen Suriyeliler bir yürektir. Esed'i istemiyoruz. Rejimle bir barışı kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi karşıtı gösteriler İdlib Suriye

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