Suriye'de rejim karşıtı gösteriler

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi.

Gösteriye katılan siviller, Türkiye'nin bölge halkını koruması talebinde bulundu.

Rejim karşıtı protestolara İdlib'in merkezi, Cisr Suğur, Han Şeyhun, Eriha, Maaratmısrın, Marratinuman, Sarmada, Serakib, Dana ve Salkin ilçeleri ile Harim, Keferruma, Teftenaz, Kefrenbil, Ermenaz, Derkuş, Azmarin, Kefer Avit ve Hiş belde halklarının yanı sıra Halep'in kırsalındaki Azez, Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı.

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Terörist olan biz değiliz Esed rejimidir", "Özgürlük istiyoruz", "Türklerden başka dostumuz yok", "Biz devrime hala sadığız", "İdlib devriminin koruyucusudur", "Terörizmi reddediyoruz, biz özgürlük istiyoruz" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

Protestoya katılan İdlibli Ebu Tahir Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede barış istediklerini söyledi.

Tahir, "Türkiye'den bugünkü zirvede (Tahran zirvesinde) İdlib halkının haklarını savunması, halkı korumasını istiyoruz. Suriye halkının katili olan ve evlerinden eden Esed rejimini istemiyoruz." dedi.