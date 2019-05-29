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"Suriye'de rejim kimyasal silah kullandıysa harekete geçeriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: - "Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de rejimin yeniden kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, ''Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Suriye'deki gelişmelerin görüşüldüğü oturuma katılan Jeffrey, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki çatışmaların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve İdlib mutabakatının ve ateşkesin derhal uygulanması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, Suriye'de ''kendi güvenlikleri için askeri operasyonlar düzenleyen beş ülkenin askeri güçlerinin birbirleriyle karşı karşıya gelme risk olduğu'' uyarısında bulundu.

Rusya'nın Soçi kentinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un siyasi süreç ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması konusunda yaptığı görüşmeye de değinen Jeffrey, görüşmenin sürecin ilerlemesinde potansiyel bir yol olduğunu, İdlib'de ateşkes ve anayasa komitesinin oluşturulması konusunda adım atıldığını görmediklerini söyledi.

Suriye'de rejimin yeniden kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Jeffrey, ''Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak ABD, gerekli adımları atacaktır.'' ifadesini kullandı.

Jeffrey, İran'ın Suriye'deki varlığından ve bölgedeki müttefiklerine yönelik tehditten de son derece endişe duyduklarını dile getirdi.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey İdlib Suriye

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