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Suriye'de Rejim Kontrolündeki Bölgelere Geçmek İsteyenler İçin Koridor

22.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Suriye’de yönetim muhalif alanlardan rejimin kontrol altına aldığı bölgelere geçmek isteyen siviller için bir koridor açıldığını duyurdu

Suriye'de Rejim Kontrolündeki Bölgelere Geçmek İsteyenler İçin Koridor

Suriye’de yönetim muhalif alanlardan rejimin kontrol altına aldığı bölgelere geçmek isteyen siviller için bir koridor açıldığını duyurdu. Resmi Haber Ajansı SANA tarafından duyurulan habere göre rejim güçlerinin kontrol altına aldığı bölgelere geçmek isteyenler için imkan sağlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan açıklamada “Şam yönetimi Soran kasabasında insani koridorun açıldığını duyurdu” denildi.

Açıklamada bu koridorla rejimin kontrolüne giren İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyine geçmek isteyenlere imkan sağlanacağı belirtildi.

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