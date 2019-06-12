Suriye'de rejim ve Kürtlerin buğday savaşı

Daha yüksek fiyat teklif eden Şam bir adım önde.Suriye'de Esad rejimi ve ülkenin yaklaşık yüzde 30'unu kontrol eden Kürtler, kuzeydoğu vilayeti Haseke'de yetiştirilen buğday için büyük bir mücadele içinde. Art arda geçen kurak yıllar ve sekiz senedir devam eden iç savaşın ardından uzun süre sonra ilk kez bereketli mahsul bekleyen bölgedeki çiftçiler, bu kez de Kürt makamlarıyla Şam rejimi arasında kalmış durumda.

AFP'ye konuşan çiftçi Adil Osman, "Ekmek teknelerinin siyasi pazarlık kozuna dönüştürülmesinden" rahatsız olduğunu dile getiriyor. İki tarafın da tatmin edici bir fiyat teklif etmemesinden şikayetçi olan Osman, mahsullerini en yüksek fiyatı verene satacaklarını ifade ediyor.

Rejim daha yüksek fiyat öneriyor

Suriyeli Kürtler, bir kilo buğday için yaptığı teklifi geçen ay yüzde 7 artırarak 160 Suriye lirasına (Yaklaşık 2 TL) çıkardı. Ancak bu fiyat, rejimin önerdiği 185 Suriye lirasının altında. Her ne kadar çiftçiye elindeki mahsul için daha yüksek fiyat öneren taraf rejim olsa da Suriyeli Kürtler, kontrolleri altındaki bu bölgeden buğday çıkışına izin vermeyeceklerini ifade ediyor.