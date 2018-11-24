Suriye'de rejim ve muhalifler arasındaki esir takası

Türkiye, Astana süreci kapsamında Suriye'deki muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasının, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil ettiğini" ve bu uygulamanın "yeni inisiyatiflerle sürdürülmesinin hedeflendiğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir." denildi.

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