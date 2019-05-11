Suriye'de rejimin işkence hapishaneleri

12 günlük işkencenin ardından bombalı saldırı düzenleyeceği yönünde uydurma bir ifade vermeye zorlandığı ifade eden Ghabbash, daha sonra Şam'da bir hava üssündeki hapishaneye götürüldüğünü, burada kendisine soğuk suyla işkence yapıldığını, kendisi ve diğer tutuklulardan köpek gibi havlamaları ve eşek gibi anırmaları istendiğini, yapmadıkları takdirde dayağa maruz kaldıklarını, bazılarınınsa tecavüze uğradığını belirtti.

Rejim karşıtı barışçıl gösteriler düzenlerken tutuklanan Muhannad Ghabbash adlı bir hukuk fakültesi öğrencisi, tutuklu olduğu sürede saatlerce bileklerinden asıldığını, elektrik şoku verildiğini ve ağzına silah dayandığını anlattı.

Gazete, ulaştığı belgeler, kurbanlar ve kurbanların yakınlarıyla yaptığı röportajlarla rejimin sekiz yıl boyunca hapishanelerde tutuklulara ne tür işkenceler yapıldığını aktardı.

- Ayak tırnakları söküldü

Ayak tırnaklarının söküldüğünü ve bir gün serbest kalması halinde mahkemeye göstermek umuduyla sökülen tırnaklarını sakladığını ancak kıyafetlerine el konulduğunu anlatan Ghabbash, tutuklu olduğu hapishane bir ayda 19 kişinin hastalık ve işkence nedeniyle öldüğünü ve 19 ay tutuklu kaldıktan sonra bir hakime rüşvet verilerek serbest bırakıldığını dile getirdi.

2013 yılında Türkiye'ye sığınan Ghabbash, Gaziantep'te yaşıyor ve Suriyeli mültecilere yardım ediyor.

- Hapishanede üzerine benzin dökülerek yakıldı

Hapishaneden kurtulan ve Suriye'de ailesinin güvenliğinden endişe duyduğu için kimliğini gizleyen ve kendisini Khalil olarak tanıtan kişi ise genç bir tutuklunun üzerine benzin dökülerek yakıldığına şahit oluğunu anlattı.

Yaralanan göstericilere yardım ettiği ve muhaliflere ilaç temin ettiği için ''teröristlere yardım etmekten'' suçlanıp tutuklanan Mariam Khleif ise tutuklu bulunduğu sırada tecavüze uğradığını söyledi.

Sednaya hapishanesinde tutuklu olan ve serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a kaçan Fakir isimli kişi ise buz gibi odalarda battaniye verilmeden tutulduklarını, sudan mahrum bırakıldıklarını ve tutuklu bir arkadaşının dişinin enfeksiyon kaptığını, ''çenesinin kafası kadar şiştiğini'' ve tedavi edilmediği için hayatını kaybettiğini aktardı. Fakir, bazı tutukluların ise çıplak bir şekilde yatağa zincirlendiğini ifade etti.