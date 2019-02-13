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Suriye’de rejimle muhalifler arasında esir takası

13.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Suriye'de rejim ve muhalifler arasında esir takası yapıldığını duyurdu.

Suriye’de rejimle muhalifler arasında esir takası

Takasın El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında gerçekleştirildiği belirtildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana süreci kapsamında Suriye'de esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada "Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 12 Şubat 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır" denildi.

Takasın üç ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan ikinci proje çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Daha önce de 24 Kasım 2018 tarihinde aynı noktada rejimle muhalifler arasında esir takası yapılmıştı.

14 Şubat'ta Soçi'de üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentindeki üçlü zirvede biraraya gelmesi bekleniyor.

Türkiye ve Rusya geçen Eylül ayında Soçi'de imzaladıkları mutabakatla, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti. Ancak son dönemde çatışmaların yeniden yoğunlaştığı vilayetin topraklarının büyük bölümü geçen ay El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti.

DW / EC, ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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