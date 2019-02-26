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Suriye’de roketli saldırı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Suriye’nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye’nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Esad rejiminin Suriye’nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye’nin Han Şeyhun kentine ağır silahlar ve füze ile saldırması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırıda yaralananların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden iki sivilin de kadın olduğu kaydedildi.
Saldırı sonrası sivil savunma ekiplerinin bölgeye geldiği ve yaralıların tedavisine başlandığı da belirtildi.

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