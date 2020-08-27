Suriye'de Rus Askeri Aracı ABD Askeri Aracına Çarptı

Suriye’de Amerikan ve Rus askerlerinin bulunduğu araçların çarpışması sonucu 4 Amerikan askeri yaralandı. Askerlerin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyor.

Amerikalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye’nin doğusunda Rus ordusuna ait askeri araçlar, ABD ordusuna ait hafif zırhlı askeri araca yandan çarptı.

Amerikalı yetkili, havada o sırada iki Rus helikopterinin olduğunu, helikopterlerden birinin askeri araca 20 metre mesafede olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Rus aracın ABD ordusuna ait araca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Dayrick yakınlarında çarptığını belirtti.

Sözcü, “Gerilimin düşürülmesi amacıyla koalisyon devriyesi bölgeden ayrıldı. Bu gibi güvenli ve profesyonel olmayan hareketler ABD ve Rusya arasında 2019 Aralık ayında varılan gerilimin düşürülmesi protokollerinin ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Suriye’nin doğusunda devriye görevini icra eden Amerikan ve Rus askerleri arasında benzer olaylar yaşanmış olsa da son çarpışma yetkililer tarafından en ciddi olay olarak nitelendi. Bu bölgede ABD askerlerine genellikle Suriye Demokratik Güçleri eşlik ediyor.