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Suriye'de Rus Askeri Aracı ABD Askeri Aracına Çarptı

27.08.2020 01:45 | Son Güncelleme

Suriye’de Amerikan ve Rus askerlerinin bulunduğu araçların çarpışması sonucu 4 Amerikan askeri yaralandı. ABD askerlerinin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyor

Suriye'de Rus Askeri Aracı ABD Askeri Aracına Çarptı

Suriye’de Amerikan ve Rus askerlerinin bulunduğu araçların çarpışması sonucu 4 Amerikan askeri yaralandı. Askerlerin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyor.

Amerikalı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye’nin doğusunda Rus ordusuna ait askeri araçlar, ABD ordusuna ait hafif zırhlı askeri araca yandan çarptı.

Amerikalı yetkili, havada o sırada iki Rus helikopterinin olduğunu, helikopterlerden birinin askeri araca 20 metre mesafede olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Rus aracın ABD ordusuna ait araca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Dayrick yakınlarında çarptığını belirtti.

Sözcü, “Gerilimin düşürülmesi amacıyla koalisyon devriyesi bölgeden ayrıldı. Bu gibi güvenli ve profesyonel olmayan hareketler ABD ve Rusya arasında 2019 Aralık ayında varılan gerilimin düşürülmesi protokollerinin ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Suriye’nin doğusunda devriye görevini icra eden Amerikan ve Rus askerleri arasında benzer olaylar yaşanmış olsa da son çarpışma yetkililer tarafından en ciddi olay olarak nitelendi. Bu bölgede ABD askerlerine genellikle Suriye Demokratik Güçleri eşlik ediyor.

Adını vermeyen Amerikalı bir yetkili olayın Suriye’nin doğusunda Rus askerlerinin olmaması gereken alanda olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov olayın yaşandığı gün gece (Çarşamba) telefonda görüştü. Ancak görüşmeye ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.

ABD ve Rus komutanların telefon görüşmelerinin içeriği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmıyor. O nedenle Suriye’nin doğusunda yaşanan olayın iki ülkenin Genelkurmay Başkanları arasındaki görüşmede gündeme gelip gelmediği bilinmiyor.

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