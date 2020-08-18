Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı: Üst düzey bir Rus general öldü

Suriye'de Deyr ez Zor yakınlarında, Rus askeri konvoyunun yolu üzerinde tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu bir üst düzey Rus komutanın öldüğü bildirildi.

Suriyeli muhaliflere ait basın olayda toplam 4 Rus askerinin öldüğünü bildirirken, Rus TASS haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde Rus generalin öldüğü saldırıda 2 askerin de yaralandığını belirtti.

TASS saldırının Deyr ez Zor'a 15 km mesafede gerçekleştiğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, Pazartesi günü de Suriye'nin İdlib vilayetinde Türk-Rus ortak devriye görevi sırasında bir bombalı saldırı düzenlendiğini saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklaması Interfax, RIA Novosti ve TASS haber ajansları tarafından paylaşıldı.

Açıklamada bombanın, konvoyun Deyr ez Zor bölgesinde insani operasyondan dönerken infilak ettiği belirtildi.

Daha erken saatlerde bazı muhalif Suriyeli gazeteci ve haber siteleri, Deyr ez Zor'da Taim petrol bölgesi yakınında bir mayın patlaması sonucu bir Rus komutan ve Suriye yönetimini destekleyen Ulusal Savunma Güçleri komutanı Muhammed Taysir el Dhaher'in öldüğünü aktarmıştı.