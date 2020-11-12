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Suriye’de Rusya’nın düzenlediği mülteciler konferansına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib şehrinde gençler, Rusya’nın Şam’da düzenleyeceği mülteciler konferansını protesto etti.Suriye’nin başkenti Şam’da, 27 ülke ve 12 uluslararası kuruluşun katılımıyla dün başlayan ve bugün de devam eden konferansta, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönmesi için sağlanabilecek çözümler görüşülüyor.Öte yandan Suriye muhalefeti, Rusya tarafından düzenlenen konferansın “yeni bir hile” olduğunu öne sürdü.

Suriye’nin İdlib şehrinde gençler, Rusya’nın Şam’da düzenleyeceği mülteciler konferansını protesto etti.
Suriye’nin başkenti Şam’da, 27 ülke ve 12 uluslararası kuruluşun katılımıyla dün başlayan ve bugün de devam eden konferansta, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönmesi için sağlanabilecek çözümler görüşülüyor.
Öte yandan Suriye muhalefeti, Rusya tarafından düzenlenen konferansın “yeni bir hile” olduğunu öne sürdü. Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’ndan (SMDK) dün gelen açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde sivil halkı bombalayarak savaş suçu işleyen Rusya’nın savunma bakanlığının düzenleyeceği konferansı reddediyoruz” ifadesi yer aldı.
Ülkenin İdlib kentindeki Sermede kasabasında da çok sayıda genç konferansı protesto etmek için sokağa döküldü.

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