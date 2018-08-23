Suriye'de savaşın çocukları bayram şenliğinde eğlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi, Afrin ve İdlib kentinde binlerce çocuk ve yetim için bayram programı düzenledi.

Türkiye'den gelen gönüllüler, bayram sevincine ortak oldukları çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu.

Suriye savaşında dünyaya gelen çocuklara, bu bayramda bir an olsun çocukluklarını hatırlatmak amacıyla şenlik yaptıklarını ifade eden İHH Suriye basın birimi sorumlusu Ali İmran Durman, "Burada gördüğümüz çocukların çoğu 8 yıldır devam eden bu savaşta dünyaya gözlerini açtı. Gönüllü arkadaşlarla bu bayramda da savaşın çocuklarını yalnız bırakmadık." dedi.

Durman, etkinlikle çocukların barış ortamını tanımalarının amaçlandığını ifade ederek, "Bayram şenliği ile savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkararak iyice motive olmalarını sağlayacağız. Etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren sivil halka insani yardım olmak üzere birçok alanda destek olmaya devam ediyor.

