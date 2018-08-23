HABER

Suriye'de savaşın çocukları bayram şenliğinde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

İHH, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerindeki çocuklar için bayram programı organize etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi, Afrin ve İdlib kentinde binlerce çocuk ve yetim için bayram programı düzenledi.

Türkiye'den gelen gönüllüler, bayram sevincine ortak oldukları çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu.

Suriye savaşında dünyaya gelen çocuklara, bu bayramda bir an olsun çocukluklarını hatırlatmak amacıyla şenlik yaptıklarını ifade eden İHH Suriye basın birimi sorumlusu Ali İmran Durman, "Burada gördüğümüz çocukların çoğu 8 yıldır devam eden bu savaşta dünyaya gözlerini açtı. Gönüllü arkadaşlarla bu bayramda da savaşın çocuklarını yalnız bırakmadık." dedi.

Durman, etkinlikle çocukların barış ortamını tanımalarının amaçlandığını ifade ederek, "Bayram şenliği ile savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkararak iyice motive olmalarını sağlayacağız. Etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren sivil halka insani yardım olmak üzere birçok alanda destek olmaya devam ediyor.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu
İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtulduİranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azez "Bayram Şenliği" İHH Suriye

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.