HABER

Suriye’de savaşın çocuklarına ilk kaykay parkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Suriye’de iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocukların yüzü ilk kaykay parkı ile güldü.Suriye’de 8 yılı geride bırakan, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın yerinden edildiği iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklar oldu.

Suriye’de savaşın çocuklarına ilk kaykay parkı

Suriye’de iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocukların yüzü ilk kaykay parkı ile güldü.
Suriye’de 8 yılı geride bırakan, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın yerinden edildiği iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklar oldu. Savaşın gölgesinde çocukluk sevincini yaşayamayan çocuklar için Suriye’de ilk kaykay parkı yapıldı.
Kaykay parkı Avusturya merkezli SOS Çocuk Köyleri, Alman Kaykay Yardım Vakfı ile uluslararası yardım kuruluşları tarafından başkent Şam’ın batısındaki Kudsaya bölgesinde terk edilmiş bir parkın yerine 26 gün içinde inşa edildi. Yardım kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, parkın çocuklara savaşın korkunç yüzünü unutup eğlenmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
Alman yardım vakfı, proje kapsamında Suriye’ye onlarca kaykay gönderileceğini ve gönüllüler tarafından çocuklara eğitim verileceğini duyurdu.
Açılış günü kaykay ile ilk kez tanışan çocuklar, sıraya girip heyecanla bekledi. Ailesiyle birlikte Doğu Guta’dan kaçıp Kudsaya’ya sığınan 14 yaşındaki Yusuf, “İlk önce burada çalışan yabancıları gördük. Ben ve arkadaşlarım projeyi öğrendiğimizde, bu sporu öğrenmeye karar verdik. Yabancılar buradan ayrılana kadar onlardan öğrenmeye devam ettik. Çok iyi öğrendiğimiz için benden ve arkadaşlarımdan daha fazla çocuk yetiştirmemizi istediler. Bu sporda çok iyi olduğumu hissediyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı.
Parkın yapımında yabancı müteahhitlere yardım eden gençlerden 18 yaşındaki Wassim Kamal ise kaykayın stresi azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Wassim, "Bu sporda, yukarı ve aşağı kayıyorsunuz. Aşağı kaydığınızda tüm negatif enerjinizin gittiğini ve pozitif bir enerjinin geldiğini hissediyorsunuz" diye konuştu.
Alman vakfında çalışan ve eskiden öğretmen olan Taylor Stitman, "Kaykaycılar bir araya gelirse, hangi ırktan, hangi düşünceden, hangi dinden ne olursan ol fark etmez. Kaykaycılar kaykaycıdır ve kaykaycıları nefretsiz, kavgasız bir araya getirirler. Bu harika" ifadeleriyle kaykay sporunun önemini belirtti.
Suriye’de iç savaş 2011 yılında başladı. Türkiye iç savaştan kaçan en fazla Suriyeli mülteciye kucak açan ülke oldu. Resmi rakamlara göre Türkiye’de şu anda geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 1 milyonu ise çocuk.

Suriye’de savaşın çocuklarına ilk kaykay parkı

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Rize'de toplu balık ölümleriRize'de toplu balık ölümleri
İznik'te tarihi eser sanılan taş, moloz parçası çıktıİznik'te tarihi eser sanılan taş, moloz parçası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.