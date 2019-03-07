Mustafa, kadınların rejim tarafından haksızlığa uğradığının altını çizerek, "Devrimin başlamasıyla Suriyeli kadınlar, rejim karşıtı barışçıl halk gösterilerde, ayaklanmalarda en öndeki saflarda yer aldı. İnsani yardım ve tutuklulara destek kampanyalarında yer aldı. Devrime her alanda destek oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede iç savaşın başlamasından bu yana binlerce kadının rejimin saldırılarında yaşamını yitirdiğinin altını çizen Mustafa, "Esed rejimi yıllardır halka karşı savaşını sürdürüyor. On binlerce kadın halen rejimin cezaevlerinde suçsuz yere zulme uğruyor, işkence görüyor. Bir an önce şartsız serbest bırakılmalılar." ifadelerini kullandı.

SMDK olarak kadın haklarını savunduklarını dile getiren Mustafa, "Suriye'de savaşın en büyük kaybedenleri kadınlar, barışın mimarı olmalı. Siyasi çözümün içinde aktif olarak yer almalı. SMDK olarak kadınların toplumda ve hayatın her alanında hak ettiği yere ulaşması için çalışıyoruz." diye konuştu.

SMDK üyeleri arasında çok sayıda kadın olduğunu belirten Mustafa, "Devrim ile kadınlar hak ettikleri saygıyı gördü. Kadınların siyasi süreçte olmaları onların hakkıdır. Suriyeli kadınlar özgürlük ve onurlu bir hayat için ağır bedeller ödedi. Bu uğurda çocuklarını feda etti. Zindanlara düştü. Uluslararası toplum da bu kadınlara saygı göstermeli, onlara destek olmalıdır." tespitinde bulundu.

Mustafa, Suriyeli kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini, Suriye'nin geleceğinde kadınların önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 binin üzerinde kadın halen rejimin cezaevlerinde tutuluyor.

