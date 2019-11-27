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Suriye’de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

SURİYE’nin İdlib kenti kırsalında rejimin mağdur ettiği öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Rahmet Okulu’ndaki öğrenciler, düzenlenen motivasyon etkinliğinde moral buldu.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin İdlib kenti kırsalında rejimin mağdur ettiği öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü Rahmet Okulu’ndaki öğrenciler, düzenlenen motivasyon etkinliğinde moral buldu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca kurulan Rahmet Köyü Okulu’nda eğitim öğretim gören 650 öğrenci için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlik boyunca doyasıya eğlendi. İlk ve ortaokul seviyesinde 650 öğrencinin eğitim gördüğü Rahmet Köyü Okulu’nun bahçesindeki etkinlikte öğrenciler çeşitli oyun ve gösterilerle eğlendi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Rahmet Köyü Okulu’nda düzenlenen etkinlikle savaşın mağdur ettiği çocukların mutlu bir gün geçirdiğini söyledi. Tosun, "Çoğunluğu yetimlerden oluşan öğrencilerin yaşadığı 100 konutlu Rahmet köyünde yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız okulda eğitimli bireylerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğitim-öğretim döneminin başladığı süreçten bu yana yoğun bir tempoda çalışan öğrencilerin mutlu bir gün geçirmeleri için moral etkinliği düzenledik. Bu etkinliğe 650 öğrencimiz katıldı” dedi.
Etkinliğin sonunda derslerinde başarı kaydeden 186 öğrenciye onur belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

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