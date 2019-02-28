"Suriye'de SDG siyasi sürecin parçası değil"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak (YPG/PKK’nın paravanı) SDG’nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.

Pedersen, göreve gelmesi ve bölge ülkelerini ziyaretinin ardından BM Güvenlik Konseyini ilk kez bilgilendirdi.

İlk olarak Suriye rejimi ve muhaliflerle daha sonra ise başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere uluslararası aktörlerle görüştüğünü belirten Pedersen, görüşmelerin olumlu olduğunu ve birkaç hafta içinde Şam'a tekrar gideceğini söyledi.

Suriye'de savaş alanındaki gelişmelerin azaldığı konusunda ortak bir his olsa da savaşın henüz bitmediğini, DEAŞ'ın bölgede yenilse de tekrar ortaya çıkabileceğini kaydeden Pedersen, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) ise İdlib'de ilerlediğini aktardı.

- Uluslararası ortak bir forum oluşturulması teklifi

Pedersen, Suriye'de sorunların Suriyelilerin öncülüğünde çözümüne yardımcı olmak için ise ''uluslararası ortak bir forumun'' oluşturulmasına ihtiyaç duyulabileceğini vurguladı.