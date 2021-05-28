Suriye'de Seçimi Esat'ın Kazandığı Açıklandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95,1ini alarak görevde dördüncü dönemini kazandı. Muhalifler ve Batılı ülkeler ise seçimin hileli olduğunu öne sürüyor.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, seçime katılımın yğzde 78 olduğunu 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini açıkladı.

Seçim, barış sürecini yürüten Birleşmiş Milletler’in yeni bir anayasa ve siyasi çözümün önünü açacak uluslararası denetim altında oy kullanılması çağrısına rağmen düzenlendi.

Beşar Esat Facebook’taki kampanyası sayfasından yaptığı açıklamada tüm Suriyeliler’e güçlü milliyetçi duyguları ve kayda değer katılımları için teşekkür etti ve ‘’Suriye'nin çocuklarının ve gençlerinin geleceği için yarından itibaren umut inşa etmek ve Suriye'yi inşa etmek için çalışmalarımıza başlayalım’’ dedi.

Esat, eski kabine bakan yardımcısı Abdullah Sallum Abdullah ve resmi olarak onaylanmış küçük bir muhalefet partisinin başkanı olan Mahmud Ahmed Muri’ye karşı yarıştı. Zayıf olarak nitelenen adaylardan Muri oyların yüzde 3,3’ünü Sallum'un ise yüzde 1,5’ini aldığı açıklandı.