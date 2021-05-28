Suriye'de Seçimi Esat'ın Kazandığı Açıklandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 95,1ini alarak görevde dördüncü dönemini kazandı. Muhalifler ve Batılı ülkeler ise seçimin hileli olduğunu öne sürüyor.
Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, seçime katılımın yğzde 78 olduğunu 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini açıkladı.
Seçim, barış sürecini yürüten Birleşmiş Milletler’in yeni bir anayasa ve siyasi çözümün önünü açacak uluslararası denetim altında oy kullanılması çağrısına rağmen düzenlendi.
Beşar Esat Facebook’taki kampanyası sayfasından yaptığı açıklamada tüm Suriyeliler’e güçlü milliyetçi duyguları ve kayda değer katılımları için teşekkür etti ve ‘’Suriye'nin çocuklarının ve gençlerinin geleceği için yarından itibaren umut inşa etmek ve Suriye'yi inşa etmek için çalışmalarımıza başlayalım’’ dedi.
Esat, eski kabine bakan yardımcısı Abdullah Sallum Abdullah ve resmi olarak onaylanmış küçük bir muhalefet partisinin başkanı olan Mahmud Ahmed Muri’ye karşı yarıştı. Zayıf olarak nitelenen adaylardan Muri oyların yüzde 3,3’ünü Sallum'un ise yüzde 1,5’ini aldığı açıklandı.
Yetkililerin son günlerde oy vermeyi teşvik etmek için büyük mitingler düzenledikleri ve Esat'ın Alevi azınlık ağırlıklı yönetimini destekleyen güvenlik ekiplerinin devlet çalışanlarına oy kullanmaları talimatı verdiği bildirildi.
Sonucun açıklanmasından önce seçimin yapılmasını kutlayan binlerce kişi, Suriye bayrakları Esat'ın fotoğraflarıyla sokaklarda şarkılar söyledi ve dans etti. Kutlamalar gün boyu sürdü. Sonuçlar, Suriye’nin birçok şehrindeki meydanlarda havai fişeklerle ve şarkılarla kutlandı.
Esat hükümeti, seçimin on yıldır devam eden ve yüz binlerce insanın ölümüne ve 11 milyon insanın yani nüfusun yaklaşık yarısının evlerinden olmasına rağmen, Suriye'nin normal şekilde işlediğini gösterdiğini savunuyor.
Bu zafer Beşar Esat’ın yedi yıl daha iktidarda kalması anlamına geliyor ve ailesinin iktidarını yaklaşık 60 yıla uzatıyor. Baba Hafız Esat, 2000 yılında ölene kadar 30 yıl boyunca Suriye'yi yönetmişti.
Esat hükümeti, seçimlerin adil olmadığını söyleyen ülkelerin ülkedeki terörist grupları finanse edenler olduklarını iddia ediyor. Esat oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyunun seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirmişti.