HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye’de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

Suriye’de şehit olan Kızılay görevlisi törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 20:27 | Son Güncelleme

Suriye’de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.Suriye’nin Çobanbey ilçesi kırsalında yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibi, seyir halindeyken başka bir araç içerisinde bulunan teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Suriye’de teröristler tarafından seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.
Suriye’nin Çobanbey ilçesi kırsalında yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay ekibi, seyir halindeyken başka bir araç içerisinde bulunan teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıda Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken, 1 Kızılay görevlisi ise yaralandı. Şehit Kıdıman’ın naaşı ve yaralı Kızılay görevlisi, Suriye’de bulunan Türk güvenlik birimleri tarafından Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Cuma Kor Mahammed’in tedavisine başlanırken, şehit Mehmet Arif Kıdıman’ın naaşı ise yapılan otopsinin ardından Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında yapılan törenin ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Kızılay görevlileri katıldı. Törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, teröre lanet okurken, şehidin ailesine ise başsağlığı diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Tepki çeken görüntüler! 3 bin 190 TL cezaTepki çeken görüntüler! 3 bin 190 TL ceza
Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?Müjde Ar'la özdeşleşen Fahriye Abla şiirinin yazarı kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
Tepki çeken görüntüler! 3 bin 190 TL ceza
Antalya polisinden Oruç Reis’e anlamlı selam
Antalya polisinden Oruç Reis’e anlamlı selam
Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı
Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye toplam 90 bin 900 TL ceza
14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
15 Temmuz'da TBMM'yi vuran pilotlara telsizden hedef tarifi yapmıştı! Kendini böyle savundu
TBMM'yi vuran pilotlara tarif yapmıştı! Kendini böyle savundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.