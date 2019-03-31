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Suriye’de selin vurduğu mülteciler yaşam mücadelesi veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde etkili olan yağış sonucu suların bastığı mülteci kamplarında kalan vatandaşlar, bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirterek, sular altında kalan çadırlarını kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.Suriye’nin kuzey bölgelerinde son birkaç gün içerisinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bölgedeki mülteci kamplarını su bastı.

Suriye’nin kuzeyinde etkili olan yağış sonucu suların bastığı mülteci kamplarında kalan vatandaşlar, bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirterek, sular altında kalan çadırlarını kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.
Suriye’nin kuzey bölgelerinde son birkaç gün içerisinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bölgedeki mülteci kamplarını su bastı. Savaş koşulları altında kamplarda yaşamaya devam eden vatandaşların çadırlarını bir de su basınca bölgede yaşam koşulları içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Burseya Dağı’ndan gelen sular kampa doluyor
Azez kenti yakınlarındaki Yazi Bagh kampının sakinlerinden Abu Ahmed, bölgenin Burseya Dağı’na yakın olması sebebi ile dağdan gelen suların bölgeye dolduğunu belirterek, çadırların sular altında kaldığını ve yaşanan durumun giderek trajediye döndüğünü söyledi.

"Kamp çok kötü"
Azez’in kırsal bölgelerindeki başka bir kampta kalan Ahmed Saleh al-Sufrani ise, “Kamp çok kötü, çadırların sular altında kalmaması için kanalların acilen açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Çadırları sular altında kalan bir diğer mülteci Bassam Abu Mustafa ise bütün gece uyumadıklarını ve tamamen sular altında kalan çadırlarını kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.
Ahmed Hamidi durumun çok kötü olduğuna vurguda bulunarak, ciddi bir yardıma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Suriye’nin kuzeyinde önceki gün başlayan ve sele yol açan şiddetli yağış nedeniyle bin 856 ailenin yaşadığı 19 mülteci kampının sular altında kaldığı bildirilmişti.

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