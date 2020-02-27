Suriye'de Serakib Bilmecesi

Suriye’de Türkiye’nin desteklediği muhalif güçler stratejik öneme sahip Serakib kasabasını Suriye Ordusu’ndan aldıklarını duyurdu. Bu, Suriye Ordusu’nun Rusya’nın desteğiyle başlattığı operasyonlardan bu yana ilk alan kaybı oldu.

Söz konusu bölgede denetim, 3 hafta önce Suriye Ordusu’na geçmişti. Bölge özellikle otoyolların kesişim noktası olmasından dolayı stratejik bir önem arz ediyor.

Türkiye son dönemde bölgeye ciddi anlamda askeri yığınak yapmış durumda. Muhalif güçlerin sözcüsü Naci Mustafa yaptığı açıklamada, “Serakib şehri, Esad’ın çetesinden tamamen kurtarılmıştır” dedi.

Ancak bu açıklamaya rağmen Rus haber ajanslarına konuşan Rus askeri kaynakları, Serakib’in muhaliflerin denetimine geçtiği iddiasının doğru olmadığını dile getirdiler. Rus kaynaklar, Suriye Ordusu'nun muhaliflerin saldırısını başarıyla püskürttüğünü iddia ettiler.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de son olarak yaptığı açıklamada son 3 günde rejim güçlerinin İdlib’ib güneyinde ve Hama çevresinde, 60 kasabada ve köyde denetimi eline geçirdiğini duyurdu.