HABER

Suriye'de sığınmacı kampına roketli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim güçleri tarafından İdlib'deki bir sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü.

Suriye'de Rusya'nın da desteklediği rejim birlikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında en az on sivil hayatını kaybetti. Roketli saldırı İdlib kentinin kuzeyinde bulunan bir sığınmacı kampına yönelik düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Perşembe günü yaptığı açıklamada, İdlib kentini hedef alan ve günlerdir devam eden hava saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada hava saldırıları nedeniyle sadece Salı günü yaklaşık 8 bin kişinin İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gittiği belirtildi.

İdlib, Esad yönetimine direnen muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor.

dpa/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Venezuela'da uçak düştü: 9 ölüVenezuela'da uçak düştü: 9 ölü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne KınamaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne Kınama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: Türkiye’yi engellemeliyiz

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

Ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales'ten dikkat çeken açıklama: İstifam geçerli değil

Morales'ten devlet başkanlığı iddiası: İstifam geçerli değil

Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: Alarm verici

BM'den uyarı: Alarm verici!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.