Suriye’de sivilleri korumak için yol kontrol noktaları oluşturuluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin sivillere bombalı araç saldırılarına karşı yol kontrol noktaları oluşturulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa edilmeye devam ediliyor. Bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacaktır" denildi.

