"Suriye'de siyasi çözüm konusundaki çabalarımızı yoğunlaştırdık"

"Çok güzel projeler hazırlamış ve hepsi de çok kolay hayata geçecek, Ağrı'nın ihtiyacı olan projeler. Yerel yönetici hem iyi hizmet etmeli hem de halka dokunabilmeli. Şu 1,5 yılda valimiz kayyum olarak atandıktan sonra Ağrı'da yaptığı hizmetleri gördünüz. Demek Ağrı'nın potansiyeli var. Sizin verdiğiniz vergiler devletin kasasında birikiyor. O parayı Ağrılılara hizmet olarak kullanmakta. Dağdaki teröriste göndermek de var. Ağrı'nın hakkını dağdaki teröriste gönderdiğin zaman o zaman devlet gerekeni yapar. Devlet millet için Ağrı halkı için vardır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesle beraber şimdi siyasi çözüm konusundaki çabalarımızı yoğunlaştırdık. Anayasa komisyonuyla yeni bir ivme yakalayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü de çok önemli ve Türkiye buna çok büyük destek veriyor." dedi.

Çavuşoğlu, kente yapılan tesisler ve köprülü kavşakların kısa sürede tamamlandığını belirterek, bunların çok zor iş olmadığını söyledi.

Ağrı'nın daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda çok farklı bir Ağrı olacak. O zaman Ağrı ekonomi olarak büyüyecek, şehir olarak kalkınacak. Şu terörle mücadeleden sonra vatandaşlarımız eskiden gidemediği her yere gidiyor ve gece 1, 2'ye kadar yaz aylarında dolaşıyor." diye konuştu.

- "Yeni Türkiye'ye alışacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğudaki yatırım açığını kapatmak için bölgeye pozitif ayırımcılık da yaptığını anlatan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim için 781 bin kilometre karenin her bir köşesi birdir ve her vatandaşımız, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Arap olsun, ne olursa olsun birdir. Bu topraklarda, gönül coğrafyamızdan gelip yerleşenler de var. Anadolu toprağımız bir çok medeniyete beşiklik, ev sahipliği yapmış topraklardır. O yüzden birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz zaman, o zaman Türkiye'nin önüne kimse geçemez. Bugün Türkiye'ye karşı saldırıların sebebi ne, çünkü Türkiye artık eskisine göre çok güçlü bir ülke oldu, daha bağımsız kararlar almaya başladı, ekonomik olarak da güçlü ve daha bağımsız. Ülkenin IMF gibi örgütlere artık borcu yok, kendi kararlarını alan ve uygulayan, yanlışa yanlış diyen ve başkalarının dayatmalarına eğer yanlışsa kesinlikle boyun eğmeyen, kabul etmeyen bir ülke olduk. Bundan rahatsız oluyorlar ama biz onlara diyoruz ki yeni Türkiye'ye alışacaksınız."