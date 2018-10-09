Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı

BM’ye göre bu rakam son 29 yılın en düşüğü. Verimsiz hasadın sebebi ise yedi senesini tamamlayan savaş ve kuraklık olarak gösteriliyor.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriye’de son 29 yılın en düşük buğday hasadının bu yıl gerçekleştiğini açıkladı. 2018’de yapılan toplam 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadının, ülkede geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ettiği kaydedilirken, bunda savaş koşullarının yanı sıra kuraklığın da etkili olduğu belirtildi.
Reuters haber ajansına konuşan FAO Suriye temsilcisinin yardımcısı Adam Yao, “Ülkede yeni bir durum var, çünkü bu koşullarda birçok çifti en yüksek fiyatı verene satış yapacak. Üretilen buğdayın bir kısmı tüccarlara, bir kısmıysa Türkiye ve Irak’a satılacak” dedi.
FAO’nun verilerine göre Suriye’de savaşın başladığı 2011’den önce buğday hasadı ortalama yılda 4 milyon ton civarındaydı ve ülke 1 milyon 500 bin ton buğday ihraç edebiliyordu.
Öte yandan buğday hasadındaki bu düşüşün ekmeğe sübvansiyon uygulayan Suriye hükümetini zora sokabileceği belirtiliyor. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Haziran ayında yaptığı açıklamada çoğunluğu Rusya’dan olmak üzere 1 milyon 500 bin ton civarında buğday ithalatı yapılacağını duyurmuştu.
rtr,DW/DBN,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe
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