HABER

Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı

09.10.2018 22:27 | Son Güncelleme

Suriye’de bu sene 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadı yapıldı.

Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı

BM’ye göre bu rakam son 29 yılın en düşüğü. Verimsiz hasadın sebebi ise yedi senesini tamamlayan savaş ve kuraklık olarak gösteriliyor.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriye’de son 29 yılın en düşük buğday hasadının bu yıl gerçekleştiğini açıkladı. 2018’de yapılan toplam 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadının, ülkede geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ettiği kaydedilirken, bunda savaş koşullarının yanı sıra kuraklığın da etkili olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan FAO Suriye temsilcisinin yardımcısı Adam Yao, “Ülkede yeni bir durum var, çünkü bu koşullarda birçok çifti en yüksek fiyatı verene satış yapacak. Üretilen buğdayın bir kısmı tüccarlara, bir kısmıysa Türkiye ve Irak’a satılacak” dedi.

FAO’nun verilerine göre Suriye’de savaşın başladığı 2011’den önce buğday hasadı ortalama yılda 4 milyon ton civarındaydı ve ülke 1 milyon 500 bin ton buğday ihraç edebiliyordu.

Öte yandan buğday hasadındaki bu düşüşün ekmeğe sübvansiyon uygulayan Suriye hükümetini zora sokabileceği belirtiliyor. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Haziran ayında yaptığı açıklamada çoğunluğu Rusya’dan olmak üzere 1 milyon 500 bin ton civarında buğday ithalatı yapılacağını duyurmuştu.

rtr,DW/DBN,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
ABD Dışişleri’nden kayıp gazeteci hakkında açıklamaABD Dışişleri’nden kayıp gazeteci hakkında açıklama
New York'taki Kazaya Karışan Limuzin Şirketinin Avukatından AçıklamaNew York'taki Kazaya Karışan Limuzin Şirketinin Avukatından Açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Hollandalılar Phillip Cocu'yu gönderdi!

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

First Lady'den şaşırtan itiraf: Trump tweet atmasın diye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.