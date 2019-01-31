IHAAW210827-GEN/31-01-2019
- Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu’nda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.
31.01.2019 21:08:27 TSI
NNNN
Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi
AP'den şoke eden Venezuela kararı
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum