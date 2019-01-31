IHAAW210827-GEN/31-01-2019

- Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonu’nda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti temaslarını tamamladı.

31.01.2019 21:08:27 TSI

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