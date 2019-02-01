‘Suriye’de Son İki Günde 11 Bebek Öldü’

UNICEF, sadece son iki günde şiddet ve göç nedeniyle 11 bebeğin de can verdiğini kaydetti. UNICEF yetkilileri, güvenli bölgelere ulaşmak için yaşadıkları yerleri terk eden sivillerin zorlu yollar boyunca çatışmaların arasında kaldığını, şiddet ve soğuk havaların da etkisiyle çok sayıda çocuğun can verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’deki çocuk ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayından bugüne kadar olumsuz hava şartları ve zorunlu göç yüzünden, aralarında bebeklerinde olduğu 32 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde geçtiğimiz Aralık ayından bugüne kadar, aralarında 11 bebeğin de bulunduğu 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye'nin doğusunda bulunan Hajin bölgesinde IŞİD’e yönelik operasyonlar sürüyor. Çatışmalardan kaçan siviller uzun ve zorlu bir yolculuk sonrasında güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor. Sivillerin durumuyla ilgili endişeler giderek artıyor.

“Güvenlik eksikliği yollara düşen sivillere ulaşmamızı engelliyor”

UNICEF Başkanı Henrietta Fore, “Kamplara ulaşan çocuklara ve annelere battaniye, kışlık giysi, yiyecek, su, sağlık ve beslenme hizmetleri sunuyoruz. Bölgede güvenliğin yeterli olmaması nedeniyle yerleşim bölgelerinden kaçıp kamplara erişmek için zorlu yollardan geçen sivillere ulaşamıyoruz. Güvenlik eksikliği sivillere ulaşmamızı imkansız bir hale getirdi” dedi.

“Son üç günde beş bin sivil kamplara ulaştı”

UNICEF Başkanı Fore, çocukların zarar görmemesi için aktif çatışma bölgelerinden uzak tutulmaları gerektiğini belirterek, ‘‘Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 23 bin sivilzorlu çöl koşullarında kamplara göç etti. Sadece son üç gün içerisinde kamplara 5 binden fazla kişi geldi. Şiddet ve savaş nedeniyle okullar ve çocuklar zarar görüyor.

Tüm taraflara, ihtiyacı olan tüm çocuklara güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişimi kolaylaştırmak içinyardımcı olmaları çağrısında bulunuyorum. Çatışan tarafları savaş yasalarına uymaya ve çocukları çatışma alanlarından uzak tutmaya davet ediyorum. Bunun mazereti asla yok, çocuklar şiddetin hedefi olmaz ve asla olmamalı” dedi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Çarşamba günü Güvenlik Konseyine bölgedeki insani yardım çalışmaları konusunda bilgi verdi. Lowcock, bölgede milyonlarca Suriyeli’nin hasar görmüş evlerde, çadırlarda ya da brandalar altında elektriksiz ve ısınma araçları olmadan yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

