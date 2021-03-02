Suriye’de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü

Suriye’de sivillerin durumu takip eden Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de yalnızca Şubat ayında gerçekleştirilen saldırılarda 138 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriyelilere yönelik çalışmalarıyla bilinen bağımsız Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) son raporu yayınladı. Raporda yalnızca Şubat ayında gerçekleştirilen saldırılarda 138 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden siviller arasında, en az 23’ünün çocuk 11’inin ise kadın olduğu aktarıldı. Can kayıplarının yalnızca saldırılar sonucu olduğu, doğal yolla yaşanan kayıpları kapsamadığı vurgulanan SNHR açıklamasında, “Sivillerin öldürülmesi Uluslararası İnsan Hakları’na aykırıdır ve kabul edilemez” ifadesine yer verildi.

SNHR’ın yayınladığı raporda sivillerin büyük bir kısmının bomba yüklü araç saldırıları ve mayın patlamaları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

SNHR açıklamasında korona virüs salgınına da değinilerek Esad rejiminin salgın krizinde halka karşı sorumluluğunu yerine getirmediği aktarıldı.

