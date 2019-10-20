HABER

‘Suriye’de Tarihi Çözümlere Ulaşabileceğimiz Konusunda İyimserim’

20.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekatına sert bir şekilde karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan bu sefer Suriye konusunda daha ılımlı mesajlar geldi

‘Suriye’de Tarihi Çözümlere Ulaşabileceğimiz Konusunda İyimserim’

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik harekatına sert bir şekilde karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’dan bu sefer Suriye konusunda daha ılımlı mesajlar geldi.

Graham, “Kartlarımızı doğru oynadığımız takdirde Suriye’de tarihi çözümlere ulaşabileceğimiz konusunda daha fazla iyimserim” dedi.

Fox News’a açıklamalarda bulunan Graham, hafta sonunda Başkan Donald Trump’la görüştükten sonra Türkiye’nin ve Kürtler’in güvenliğinin garanti altına alındığı, IŞİD savaşçılarının zaptedildiği bir çözüme ulaşılması konusunda iyimserliğinin arttığını kaydetti.

Graham, Trump’ın Amerikan hava gücünü IŞİD savaşçılarının ortaya çıkmalarını önlemek için kullanmaya hazırlandığını da vurguladı.

Cumhuriyetçi Senatör, Amerika ve Kürt güçlerin Suriye’nin petrol sahalarını Kürtler’in yararına olacak şekilde modernize edebileceklerini belirtti.

Graham, Trump’ın Kürtler’in yaptıklarını takdir ettiğini de vurguladı ve Kürtler’le IŞİD’in yeniden ortaya çıkmayacağı konusunda Suriye’nin doğusunda işbirliği yapmaya devam etmeyi umduğunu da söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Senatör Jim Inhofe de Trump’ın Amerika’nın hava gücünü bölgede kullanmasına gerek olduğunu anladığını kaydetti.

Inhofe yazıl açıklamasında, “Amerika IŞİD üzerindeki baskısını devam ettirmek için hava gücünü korumalı, rakiplerimiz Rusya ve İran’ın bu durumu kullanmalarını önlemeli ve alandaki ortaklarımızı korumalı” ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldıÜnlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
Amerika’da Tatbikatta Kaza: 3 Asker Hayatını KaybettiAmerika’da Tatbikatta Kaza: 3 Asker Hayatını Kaybetti
Trump’tan G-7 Zirvesi Konusunda Geri AdımTrump’tan G-7 Zirvesi Konusunda Geri Adım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'dan Hindistan'a 'ilan edilmemiş savaş' suçlaması

Pakistan'dan Hindistan'a 'ilan edilmemiş savaş' suçlaması

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Ateşkes çok iyi gidiyor

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Cemil Bayık'tan teröristlere 'bölgeden çıkmayın' talimatı

Bayık'tan teröristlere 'çıkmayın' talimatı!

Tel Abyad'da YPG/PKK'dan hain tuzak: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

YPG/PKK'dan hain tuzak: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD, Afganistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Son dakika: Brexit hakkında çok önemli gelişme

Flaş gelişme: Anlaşma oylaması ertelendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.