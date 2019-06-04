Suriye'de Tarım Alanları Ateşe Veriliyor

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeybatısında militanların binlerce dönüm tarım arazisini ateşe vererek mısır ve buğdaylarını yaktıklarının tespit edildiğini duyurdu. BM yetkilileri, gıda kaynaklarına yapılan bu tarz saldırıların da savaşın metodlarından biri haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

Uydu fotoğraflarında da Rusya destekli Esad güçlerinin operasyonlar yürüttükleri bölgelerde militanların zeytin agaçları ve meyve bahçelerini yaktıklarının göründüğü ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı’ndan yapılan açıklamaya göre her iki taraf da tarım alanlarının yakılması konusunda birbirlerini suçluyorlar.

Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel yaptığı açıklamada “İdlib ve Hama’daki son saldırılarda onlarca kayıp verilirken binlerce hektarlık alandaki mısırlar yakıldı ve en az 300 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı” dedi.

Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında Verhoosel, “Mısır, buğday ve meyve, sebzeler tahrip edildi. Çiftlikler ve tarım sektöründeki yıkım kabul edilemez” diye konuştu.