Suriye’de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu

Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- SURİYE'de 53 yıl önce devlet tarafından mülklerine el konulan Türk vatandaşlarının mallarına karşılık Türkiye'de verildiği ifade edilen arazi ve iş yerleri için başlatılan hukuk mücadelesinde çözüme yaklaşıldığı belirtildi. Suriye’de Emlakı Kalanlar Derneği Genel Başkanı Celal Erbayır, "Cumhurbaşkanlığının talimatıyla bakanlık çalışma başlattı. İlk aşamada 1200 ailenin hak kaybınının giderilmesi bekleniyor. Mülklere karşılık, hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde çalışılıyor" dedi.

Suriye’de, 1966 yılında devlet tarafından Türk vatandaşlarının taşınmazlarına el konuldu. Bunun üzerine bir yıl sonra Türkiye’deki Suriyelilerin gayrimenkulleri kamulaştırıldı. Kapalıçarşı’da 200’e yakın dükkan, hanlar ve çeşitli bölgelerdeki araziler ile verimli tarlalarla bugünkü değerinin 150 milyar doları aştığı iddia edilen gayrimenkullerin mağdur Türk vatandaşlarına dağıtılacağı sözü verildiğini söyleyen Celal Erbayır, Lütfü Tuğlu ve Sertaç Menzilcioğlu ile birlikte Suriye’de Emlakı Kalanlar Derneği'ni kurdu. Erbayır, "1967 yılında çıkartılan genelgelerle sözü edilen varlıklar kısmen mağdurlara dağıtıldı. Ancak 1978 yılında çıkartılan 91 sayılı genelgeyle bunlar geri alındı. Bu tahsisler ağırlıklı Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi illerdeki tarım arazileri ve İstanbul gibi şehirlerdeki dükkanlar, daireler, iş hanları ve diğer tür emlakı kapsıyordu. O tarihten sonra yaklaşık 6 bin aileyi ilgilendiren bir hak mağduriyeti yaşandı" dedi.

10 YILLIĞINA ARAZİ KİRALAMA FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesiyle çözüme çok yaklaştıklarını belirten Erbayır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplanan bir komisyon ile ortak çalışmalar yürüttük. İlk aşamada 1200 aileye hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde duruluyor. Bunca yıl bu araziler kimlerin eline geçti, nasıl kullanıldı bilmiyoruz. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle çözüme çok yakın olduğumuzu sevinerek söylemeliyim" diye konuştu.

