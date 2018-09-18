HABER

Suriye'de TDV'nin desteklediği okulda ders başı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez kentinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın destek sağladığı okulda öğrenciler ders başı yaptı

AZEZ (AA) - Türkiye'nin Suriye'de kurtarılmış bölgelerde desteklediği okullardan biri olan El-Aksa İlkokulu'nda öğrenciler eğitimlerine başladı.

Suriyeli grupların kontrolündeki Azez kentinde bulunan El-Aksa İlkokulu, yeni eğitim-öğretim yılında 17 sınıf, 49 öğretmeniyle yaklaşık bin öğrenciye hizmet verecek.

El-Aksa İlkokulu yöneticilerinden Zeyneb Receb AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okullarımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) desteği sayesinde çok iyi durumda. Türkiye'ye saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz." dedi.

Okullarının en iyisi olması için çabaladıklarını dile getiren Receb, 25'i kadın, 24'ü erkek olmak üzere 49 öğretmenleri, yaklaşık bin öğrencileri bulunduğunu ifade etti.

TDV, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de muhaliflerin bölgelerindeki birçok okula maddi ve lojistik destek sağlıyor.

PARTNERiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandıiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan okul ziyaretinde söylenen şarkıya eşlik ettiCumhurbaşkanı Erdoğan okul ziyaretinde söylenen şarkıya eşlik etti
MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azez Suriye türkiye diyanet vakfı

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.