Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde yüksek öğrenim fırsatı

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN/EŞREF MUSA - Gaziantep Üniversitesi, terörden arındırılan bölgelerde açtığı fakültelerle eğitimleri yarım kalmış Suriyelilere yüksek öğrenim fırsatı veriyor.

Gaziantep Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Azez, Afrin ve Cerablus ilçelerinde bölümler açtı.

Afrin Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Halil İbrahim İlgi AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cerablus'ta yüksek meslek okulu, Afrin'de eğitim fakültesi, Azez'de İslami ilimler fakültesi, Bab’da iktisadi ve idari bilimler fakültesi açıldığını belirtti.

İlgi, "Kabul edilen öğrenciler, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'ndan (YÖS) geçmiştir. 3 bin öğrenci bu sınava başvurmuştur." dedi.

Afrin Eğitim Fakültesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden İlgi, şöyle devam etti:

"Burada 3 programımız var. Sınıf öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile Türkçe dili bölümleri. Her bir programdan 40 öğrencimiz var."

İlgi, savaş şartlarında hayatın normale dönmesinin en büyük göstergelerinden birinin yüksek öğrenimin başlaması olduğunu vurguladı.