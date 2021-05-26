“Suriye’de Trajik Bir İroni Yaşanıyor”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’deki son durumun değerlendirildiği oturumda üst düzey yetkilileri dinledi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçtiğimiz yıllara oranla ülkedeki çatışmaların azaldığını ancak ülkedeki insani yardım ihtiyacının vahim bir şekilde daha da arttığını belirterek, ülkedeki son durumu, “Suriye’de şu anda trajik bir ironi yaşanıyor” diye değerlendirdi.

Tarafların uzlaşı için gerekli adımları yeterince atmadığını kaydeden Pedersen, uzlaşı sağlanmazsa kriz ve çatışmaların nesiller boyu sürebileceğine dikkat çekti.

15 üyeli konseyi bilgilendiren Özel Temsilci Pedersen, Türkiye’den Suriye’ye gönderilen insani yardımın sadece tek bir sınır kapısından yapıldığını, insani yardımın yeterince yapılmadığını ifade ederek, daha fazla sınır kapısının hizmet vermesi ve konseyin bu konuda yeni bir karar alması gerektiğini kaydetti.

Özel Temsilci Pedersen video konferans aracılığıyla hitap ettiği konsey üyelerine, "Çatışmalar ilk yıllarına kıyasla nispeten bu dönemde azaldı ancak Suriye halkının insani acıları ve ihtiyaçları muazzam bir şekilde arttı” dedi.