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Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 2 asker yaralı - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan gözlem noktasına rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinin güneyinde yer alan bir gözlem noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Türkiye'ye tahliye edilerek tedavilerine başlanan yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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