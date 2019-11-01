Suriye'de Türk-Rus devriyesi başladı

Soçi mutabakatının maddelerinden biri olan devriye faaliyetinin başladığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri, Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriye faaliyeti başladı. AFP haber ajansının aktardığı bilgiye göre ilk ortak devriye, Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında, Mardin'e bağlı Kızıltepe ilçesinin karşısındaki Derbesiye kasabası civarında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin başladığını Twitter hesabından duyurdu:

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlayan askeri operasyonunun ardından, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bölgeyle ilgili bir mutabakata varılmıştı. Söz konusu anlaşmaya göre Türkiye, Suriye'de sınırına bitişik bölgede, 120 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı kontrol edecek. Mutabakata göre, bu alanın doğu ve batısında kalan bölgeler ise Rus ve Suriyeli askerlerin denetiminde olacak. Anlaşma uyarınca bu bölgelerde ayrıca on kilometre genişliğindeki bir coğrafyada, Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı.

Türkiye, terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK'nın bir kolu olarak gördüğü YPG unsurlarının bölgeden uzaklaşması şartı ile askeri operasyonu durdurmayı kabul etmişti.

AFP,dpa / ET,EC

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