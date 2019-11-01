HABER

Suriye'de Türk-Rus devriyesi başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya ortak devriye faaliyeti Suriye’nin kuzeydoğusunda başladı.

Suriye'de Türk-Rus devriyesi başladı

Soçi mutabakatının maddelerinden biri olan devriye faaliyetinin başladığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri, Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriye faaliyeti başladı. AFP haber ajansının aktardığı bilgiye göre ilk ortak devriye, Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında, Mardin'e bağlı Kızıltepe ilçesinin karşısındaki Derbesiye kasabası civarında yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin başladığını Twitter hesabından duyurdu:

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 9 Ekim'de başlayan askeri operasyonunun ardından, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de bölgeyle ilgili bir mutabakata varılmıştı. Söz konusu anlaşmaya göre Türkiye, Suriye'de sınırına bitişik bölgede, 120 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre derinliğinde bir alanı kontrol edecek. Mutabakata göre, bu alanın doğu ve batısında kalan bölgeler ise Rus ve Suriyeli askerlerin denetiminde olacak. Anlaşma uyarınca bu bölgelerde ayrıca on kilometre genişliğindeki bir coğrafyada, Türk ve Rus silahlı kuvvetlerinin ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı.

Türkiye, terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK'nın bir kolu olarak gördüğü YPG unsurlarının bölgeden uzaklaşması şartı ile askeri operasyonu durdurmayı kabul etmişti.

AFP,dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Rusya’da tartışmalı internet yasası yürürlüğe girdiRusya’da tartışmalı internet yasası yürürlüğe girdi
Esad: Türkiye ile düşmanlık istemiyoruzEsad: Türkiye ile düşmanlık istemiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izledi

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Silahlı saldırgan partide dehşet saçtı!

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi öldü

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

ABD’de gizemli hastalıktan ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi

ABD’de gizemli hastalıktan ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.