Suriye'de Türk-Rus ortak Devriyesi Sırasında Bombalı Saldırı Düzenlendi

Suriye’de Rus ve Türk askerleri tarafından gerçekleştirilen ortak devriyede, araçların geçisi sırasında bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 Rus askerinin yaralandığı, Türk ve Rus ordusuna ait zırhlı taşıyıcıların zarar gördüğü belirtildi. Saldırıya ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada zırhlı askeri araçların geçişi sırasında patlatılan bomba nedeniyle bir Rus ve bir Türk askeri aracının zarar gördüğü belirtildi. Saldırı, İdlib bölgesindeki Ariha kasabasında yapıldı.

Türk ve Rus askerleri Suriye’de M4 karayolu üzerinde ortak devriye görevlerini sürdürüyorlar. Saldırının da 20. ortak devriye görevi sırasında gerçekleştiği açıklandı.

Rus yetkililer, saldırı sonrası bölgedeki Rus askerleri ve ekipmanın Hmeymim Askeri Üssü’ne götürüldüğünü yaralanan askerlerinin burada tedavi altına alındığını açıkladı.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren ismi açıklanmayan iki Türk yetkili, saldırıda yaralanan Türk askeri olmadığını söyledi.

Sosyal medyada patlama anına ilişkin olduğu öne sürülen bir videoda iki zırhlı aracın geçişi sırasında güçlü bir patlama yaşandığı görülüyor.

