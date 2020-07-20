Suriye'de Türkiye Sınırına Yakın Köyde Bombalı Saldırıda 5 Ölü 85 Yaralı

Suriye’nin kuzeybatısındaki Azez kasabasında, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti 85 kişi de yaralandı.

Uluslararası haber ajanslarının Anadolu Ajansı’nı kaynak gösterdiği saldırı, Siccu köyünde meydana geldi. Siccu köyü, Türkiye’nin Kilis şehrinin karşısında, sınır bölgesinde bulunuyor.

Saldırıda yaralananlardan 15 kişinin, Türkiye’deki hastanelere kaldırıldığı belirtiliyor.

Azez kasabası, Türkiye’nin de destek verdiği Suriyeli muhalif güçlerin denetiminde bulunuyor.

Öte yandan Suriye’de hükümet kontrolündeki bölgelerde Pazar günü, seçimler yapıldı. 2011’de ülkede başlayan iç savaştan bu yana Suriye, üçüncü kez seçime gitti. Ancak mevcut durumda yapılan seçimler, uluslararası kamuoyu tarafından da tartışmalı olarak nitelendiriliyor.

