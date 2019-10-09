‘Suriye’de Türkiye’den 24 Saat İçinde Operasyon Beklentisi’

ABD’li yetkililer ve Suriye’deki Kürt kaynaklar Türkiye’nin önümüzdeki 24 saat içinde Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyonu başlatmasını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Fahrettin Altun Türk ordusunun sınırı yakın zamanda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte geçeceğini belirtti.

Türkiye Suriye sınırına son 1-2 gündür sevkiyatı arttırmış, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da ABD askerlerinin Türkiye’nin olası operasyon rotası dışına çekildiğini doğrulamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun resmi Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Türk ordusunun Türkiye-Suriye sınırını Özgür Suriye Ordusu ile birlikte kısa süre içinde geçeceğini yazdı.

Fahrettin Altun “YPG militanlarının iki seçeneği var: Ya hemen saf değiştirebilirler ya da IŞİD’le mücadele çabalarımızı sekteye uğratmalarına engel oluruz” diye yazdı.

“Trump IŞİD’le mücadelenin liderliğini Türkiye’ye devretmeyi kabul etti”

Fahrettin Altun Twitter’dan paylaştığı bu mesajların altına Washington Post gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısını da paylaştı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Altun yazdığı makalede uluslararası toplumun Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için ortaya koyduğu plana destek vermesi gerektiğini belirtti.