‘Suriye’de Türkiye’den 24 Saat İçinde Operasyon Beklentisi’

ABD’li yetkililer ve Suriye’deki Kürt kaynaklar Türkiye’nin önümüzdeki 24 saat içinde Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyonu başlatmasını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Fahrettin Altun Türk ordusunun sınırı yakın zamanda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte geçeceğini belirtti.
Türkiye Suriye sınırına son 1-2 gündür sevkiyatı arttırmış, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da ABD askerlerinin Türkiye’nin olası operasyon rotası dışına çekildiğini doğrulamıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun resmi Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Türk ordusunun Türkiye-Suriye sınırını Özgür Suriye Ordusu ile birlikte kısa süre içinde geçeceğini yazdı.
Fahrettin Altun “YPG militanlarının iki seçeneği var: Ya hemen saf değiştirebilirler ya da IŞİD’le mücadele çabalarımızı sekteye uğratmalarına engel oluruz” diye yazdı.
“Trump IŞİD’le mücadelenin liderliğini Türkiye’ye devretmeyi kabul etti”
Fahrettin Altun Twitter’dan paylaştığı bu mesajların altına Washington Post gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısını da paylaştı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Altun yazdığı makalede uluslararası toplumun Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusu için ortaya koyduğu plana destek vermesi gerektiğini belirtti.
Başkan Trump’ın Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’de IŞİD’le mücadelenin liderliğini Türkiye’ye devretmeyi kabul ettiğini belirtti.
Eski ABD Başkanlarından George Washington’ın “ABD kalıcı ittifaklardan uzak durmalıdır” sözüne atıfta bulunan Fahrettin Altun “Amerikalı yetkililer yıllardır terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ike ortaklıklarının taktiksel olduğunu söylüyor. Trump’ın son kararı da bu görüşü yansıtıyor.” diye yazdı.
“Ulusumuzun hayatı tehlikede”
Fahrettin Altun Washington Post için kaleme aldığı makalede “ABD gibi Türkiye de yok edecek canavar arayışı içinde sınırları dışına gitmiyor. Ancak canavarlar kapılarımıza dayanıp vatandaşlarımıza zarar vermeye teşebbüs ettiğinde, karşılık vermek zorundayız. Genç kadın ve erkekleri savaşa göndermek hiçbir zaman kolay bir karar değildir. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir.’ Ne yazık ki bugün tam da böyle bir durumun içindeyiz.” ifadelerini kullandı.
“ABD yükü uzun süre taşıdı, Türkiye liderlik etmeye hazır”
Altun makalede “YPG’nin IŞİD’le mücadelenin liderliğindeki değişimi kabul edip etmeyeceğini göreceğiz. Önlerinde iki seçenek var. Gerçekten IŞİD’le mücadeleyle ilgileniyorlarsa, gecikmeden saf değiştirebilirler. Ya da Türk askerlerine karşı savaşmalarını söyleyen komutanlarının sözünü dinleyebilirler. Bu durumda bizim de onların IŞİD’le mücadele çabalarımıza zarar vermelerini engellemekten başka seçeneğimiz kalmaz” diye yazdı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Fahrettin Altun makalenin son bölümünde de “Amerika IŞİD’le mücadelenin yükünü çok uzun süre taşıdı. NATO’nun ikinci en büyük ordusun sahip olan Türkiye artık bu sürece liderlik etmeye, Suriyeli mültecileri evlerine döndürmeye hazırdır. Bu kritik dönüm noktasında, uluslararası toplum Türkiye’nin yeniden inşa ve Suriye’nin istikrara kavuşturulması çabalarına destek vermelidir” ifadelerini kullandı.
SDG’den “IŞİD’den intihar saldırısı” iddiası
Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD’in Türkiye’nin olası operasyonunu fırsat bilerek Rakka’daki mevzilere intihar saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda Türkiye’nin operasyonunda masum sivillerin kanının döküleceği iddia edildi. IŞİD’le mücadelede koalisyon içinde birlikte savaşan ülkelere bölgede insani krizin yaşanmasının engellenmesi için “sorumluluklarını yerine getirme” çağrısı yapıldı.
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