Suriye’de Türkiye’nin Kontrolündeki Bölgelerde Bombalı Saldırılar

Suriye’de el-Watan gazetesine göre bomba yüklü bir aracın Azez’de patlaması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA da Azez’deki patlamaya yer verdi ancak kaç kişinin öldüğünü ya da yaralalndığını belirtmedi.

Patlamanın olduğu yerde kontrol Türkiye’de.

Bir başka bombalı saldırı Türkiye’nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu üyelerinin Bezaa bölgesindeki kontrol noktasında meydana geldi.

Patlamada Özgür Suriye Ordusu’ndan 6 kişi yaşamını yitirdi, 4’ü de yaralandı.

Türkiye 2019’da düzenlediği operasyonda bölgeyi YPG’den almıştı.

Türkiye YPG’yi PKK’nın bir kolu olarak niteliyor.

Anadolu Ajansı iki saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını belirtiyor.

