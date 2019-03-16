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Suriye’de umudun adı: Beyaz Baretliler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

SURİYE iç savaşının ardından 2013 yılında gönüllüler tarafından kurulan ve zaman içerisinde başlarına taktıkları baretlerden dolayı ‘Beyaz Baretliler’ ismini alan sivil savunma gönüllüleri, yardımına koştukları sivillerin umudu olmayı başardı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN/İDLİB (Suriye), (DHA)- SURİYE iç savaşının ardından 2013 yılında gönüllüler tarafından kurulan ve zaman içerisinde başlarına taktıkları baretlerden dolayı ‘Beyaz Baretliler’ ismini alan sivil savunma gönüllüleri, yardımına koştukları sivillerin umudu olmayı başardı. İç savaşının başladığı 2011 yılından itibaren Suriyeli siviller, terör örgütleri ve rejimin saldırılarının hedefi oldu. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda, sağlık tesisleri ile eğitimli kurtarma ekiplerinin merkezlerinin hedef alınmasıyla sivillerin yardımına ulaşılmasında büyük sıkıntılar yaşandı. Savaşın en ağır faturasını ödeyen sivillerin saldırıların ardından kurtarılması için Suriyeli gönüllüler, sivil savunma ekipleri kurdu. AKUT tarafından Türkiye’de eğitim verilen Suriyeli sivil savunma ekipleri, zaman içerisinde gönüllü sayısının artmasıyla ülke genelinde faaliyet göstermeye başladı. Zor imkanlarla çalışma yürüten ekipler, saldırılarda enkaz altında kalanları çıkarmak ve yaralıları hastanelere ulaştırmak için verdikleri mücadele ile herkesin takdirini kazandı. Zaman içerisinde uluslararası alanda tanınır hale gelen sivil savunma ekipleri, başlarına taktıkları ‘Beyaz’ renkli baret nedeniyle ‘Beyaz Baretliler’ olarak anılmaya başlandı. Saldırılarda yüzlerce kişiyi kurtaran ekipler, arama kurtarma operasyonlarının yanı sıra yangın ve belediye hizmetlerine de iş makineleriyle destek verdi. BEYAZ BARETLİLER, 255 ÜYESİNİ YİTİRDİ Arama kurtarmanın yanı sıra sosyal yaşama yönelik çalışmalarıyla da adeta sivillerin umudu olmayı başaran Beyaz Baretliler'in 255 üyesi, bu süreçte müdahale ettikleri olaylarda meydana gelen patlamalar, çökmeler veya hava saldırılarında yaşamını yitirdi. 120 BİN SİVİLİ KURTARDI 3 bini aşkın gönüllüsüyle çalışmalarını yürüten Beyaz Baretlilerin şu ana kadar rejim ve destekçileri ile terör örgütlerinin saldırılarında 120 bin sivili kurtararak yaşama tutunmalarına aracılık ettiği bildirildi. Rejimin kullanımı yasak kimyasal silahlarla düzenlediği saldırıları da uluslararası kamuoyuna duyuran ekip olan Beyaz Baretliler, ülkedeki tek amaçlarının gönüllü olarak sivillere yardım etmek olarak ifade ediyor. REJİMİN SALDIRILARINDAN MAĞARALARDA KORUNUYORLAR Son dönemde özellikle İdlib bölgesine yönelik saldırılarda enkaz altında kalanların yardımına koşan Beyaz Baretliler, rejim kuvvetlerinin de hedefi haline geldi. Beyaz Baretliler tarafından kullanılan birçok merkez, rejim ve destekçileri tarafından havadan ve karadan vuruldu, saldırılarda bazı gönüllüleri yaşamını yitirdi. Beyaz Baretliler, hem kendi güvenliklerini sağlamak, hem de sivillerin yardımına yetişebilmek için yeni yöntem geliştirdi. Beyaz Baretliler, İdlib ve kırsalındaki birçok nokta ile Suriye’nin farklı kentlerinde mağaraları kullanabilecekleri yeni merkezlere dönüştürdü. Bazı bölgelerde, yoğun uğraşların ardından mağaralar adeta merkeze dönüştürüldü. 5 metre genişliğinde ve yüksekliğinde çok sayıda girişi olan mağaraların içini acil müdahale ve yaşam olanı olarak belirleyen ekipler, hem kendilerini güvene aldı, hem de kullandıkları araç ve malzemeleri kamufle etmeye başladı. Adresleri hedef olmamak adına açıklanmayan merkezde 24 saat hizmet veren ekipler, birbirleriyle telsiz aracılığıyla iletişim kurarak, meydana gelen saldırı ve bombardımanların ardından olay yerlerine birkaç dakikada ulaşarak ihtiyacı olan sivillere yardım için çabalıyor.

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