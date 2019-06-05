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Suriye’de Yakalanan 8 Amerikalı İade Edildi

05.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

IŞİD’e karşı operasyonlar sırasında yakalanan Amerikalı 2 kadın ve 6 çocuk Suriye’nin kuzeydoğusundan Amerika’ya iade edildi. Bölgedeki Kürt yetkililer iadenin Amerikan yönetiminin isteği üzerine gerçekleştiğini kaydetti

Suriye’de Yakalanan 8 Amerikalı İade Edildi

IŞİD’e karşı operasyonlar sırasında yakalanan Amerikalı 2 kadın ve 6 çocuk Suriye’nin kuzeydoğusundan Amerika’ya iade edildi. Bölgedeki Kürt yetkililer iadenin Amerikan yönetiminin isteği üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

8 Amerikalı, Kürt güçler tarafından Suriye’nin doğusunda IŞİD’e yönelik operasyonlarda yakalanan IŞİD üyelerinin binlerce eş ve çocuklarından bazıları.

Kürt güçler kadın ve çocukları aşırı kalabalık kamplarda tutuyor. Yüzlerce yabancı savaşçı da bu kamplarda bulunuyor.

Kürt yetkililer yabancıları sonsuza kadar cezaevlerinde tutamayacaklarını ve bu kişilerin Suriye’nin kuzeydoğusunda tehdit unsuru olduklarını belirtiyor.

Ancak çok az sayıda ülke vatandaşlarını geri almaya yanaşıyor. Yargılaması zor olabilen bu kişilerin ailelerine de ülkelerinin kamuoyunda çok az sempati var.

Kürt yönetimindeki bölgenin dış ilişkilerden sorumlu eş başkanı Abdülkerim Ömer, yabancı hükümetlerin vatandaşlarının iadesi konusunda daha istekli göründüğünü ancak bunun sadece insani nedenlerden olduğunu kaydetti.

Ömer yakın zamanda daha fazla kadın ve çocuğun Suriye’den ülkelerine dönmesinin beklediğini söyledi.

Ömer, 8 Amerikalı’nın Çarşamba günü ülkelerine döneceğini bilgisini de verdi.

Suriye’nin kuzeyi ve doğusunda önemli oranda bir alanı kontrol eden Kürt liderliğindeki yönetim özgür ve gönüllü geri dönme isteği temelinde iadeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

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